“La Evolution del tango”, al Castello Normanno Svevo di Cosenza tra luci, musiche ed emozioni

Ancora un successo di partecipazione e di condivisione, per il Festival Exit, ideato e prodotto da Piano B. Lo spettacolo “Tango- La Evolution del Tango” a cura del maestro Ciccio Aiello e della Compagnia Tango87100 è piaciuto moltissimo ai tanti appassionati accorsi nello splendido castello Normanno Svevo di Cosenza.

Uno spettacolo di grande suggestione, con la tipica sensualità e malinconia del tango. Quattro momenti diversi che hanno coinvolto il pubblico e fatto partecipare attivamente gli amanti del tango. Prima Antonino Cicero (fagottista) e Alessandro Blanco (chitarrista) che hanno “viaggiato” intorno alle milonghe ed a Piazzolla. Un “concerto di danza” in cui le musiche del noto compositore, eseguite dal vivo, sono emerse come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata. Poi Javier Guiraldi con il suo piacevole metodo d’insegnamento e il suo stile che ha unito tradizione e innovazione. Quindi spazio allo spettacolo “La Evolution del tango” con l’attore calabrese Carmelo Giordano a cura della Compagnia Tango87100 che ha mescolato il tanfo con il cinema e con le grandi carriere degli attori famosi nel mondo. Infine la “Milonga a Corte”, aperta agli esperti ed agli appassionati, con l’intento di rievocare i sentimenti degli odierni viaggiatori del mondo, l’umanità intera, andando oltre la purezza tecnica e rituale del tango, per rafforzarne energie, desideri e palpitazioni tutte contemporanee.

La qualità dell’offerta e la pluralità delle espressioni artistiche, l’innovazione, la qualificazione delle competenze, l’interazione tra lo spettacolo dal vivo e la filiera culturale, educativa e del turismo messe in campo da Piano B attraverso l’attuazione del Festival hanno fatto sì che lo stesso sia riconosciuto dal Ministero della Cultura a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo e dalla Regione Calabria a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 e promosso dal brand Calabria Straordinaria.