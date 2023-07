Il dialetto rossanese nella nuova pubblicazione di Gemma Calabrò

Una nuova pubblicazione firmata I&C: scritti in dialetto sulla vita popolare rossanese. L’autrice è Gemma Calabrò, che ha iniziato a scrivere filastrocche in dialetto sin da ragazza, annotando qua e là quelle che l’ispirazione le suggeriva. Con la sua raccolta ’U tempə ciciulia (un sun pittule ’e cummare) ci proietta in un’atmosfera di sogno collocata in un momento non specifico nel passato per condurci in storie quotidiane antiche e nuove utilizzando i termini popolari, intrisi di significati veri e profondi. Il suo libro è un’immersione nella vita di tutti i giorni con la lingua sempre viva, che Gemma Calabrò custodisce e ci consegna nella piena consapevolezza di non avere pretese poetiche, ma con la sincerità autentica di chi vuole condividere una manciata di ricordi nella sua lingua natìa.

Gemma Calabrò è nata a Rossano l’11/04/1960. Ha conseguito il diploma di Perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Rossano nel 1978. Tra le tante attività, ha lavorato prevalentemente nel campo assicurativo. Sin da bambina, ha amato leggere e scrivere, prediligendo, nel tempo, i componimenti nella sua lingua dialettale: il rossanese.

Il dialetto è una risorsa umana da custodire e tramandare perché racchiude la lingua dei nostri padri e perché reca la memoria di fatti e cose che non esistono più o svaniscono. La casa editrice Informazione&Comunicazione pubblica la poesia dialettale seguendo la propria linea editoriale del racconto territoriale: dal 2019 porta avanti il percorso delle pubblicazioni, occupandosi di saggistica, autobiografia, narrativa per ragazzi, poesia e ora scritti in dialetto. La presentazione del libro è fissata domenica 30 luglio alle ore 19.00 sul Lungomare di Rossano presso l’Oasi Le Lampare.

C’è il timore che la nostra lingua identitaria scompaia? Forse sì, ecco perché lasciare tracce scritte può contribuire a evitare una completa dispersione. Questo il nostro compito come operatore culturale e dell’informazione territoriale.