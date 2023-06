I gruppi di opposizione lunedì a Rossano per “chiedere al governo regionale interventi immediati per la costa jonica cosentina dimenticata da Occhiuto”

“Lunedi 26 giugno alle 18 presso la delegazione municipale a Rossano i gruppi di minoranza presenti in Consiglio regionale hanno organizzato un’iniziativa per discutere e affrontare le criticità dello ionio cosentino e la mancanza di investimenti da parte della giunta regionale.

Sanità, infrastrutture, sicurezza, lavoro dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini e invece in Calabria continuano ad essere un miraggio. Per quel che riguarda poi lo Jonio Cosentino le emergenze diventano ancora più gravi considerando la totale mancanza di programmazione e di investimenti da parte del governo regionale. Atro tema oggetto della discussione sarà quello relativo alle aree interne che continuano a pagare decenni di isolamento con un continuo e costante spopolamento.

La situazione è diventata ormai insostenibile e i gruppi di opposizione in Consiglio regionale dopo avere chiesto, più volte, nelle sedi istituzionali interventi concreti per il territorio, adesso hanno deciso di fare partire una vera e propria mobilitazione generale per ottenere un immediato cambio di passo e quegli investimenti che le Comunità della costa jonica cosentina non possono più attendere.

All’iniziativa parteciperanno il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua, il capogruppo del M5s Davide Tavernise e il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Iacucci”.