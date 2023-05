Corigliano-Rossano alle prese con cantieri lunghi e autovelox sulle strade, il sindaco Stasi: «La Provincia istituisca un presidio operativo in città»

Come Amministrazione, tra tante difficoltà, stiamo provando a rendere decoroso il nostro territorio di 350 chilometri quadrati: si tratta di un lavoro lungo e che ancora richiede molti sforzi.

Da sindaco ben comprendo come sia difficile amministrare un ente complesso come la Provincia di Cosenza; tuttavia, non posso non sottolineare e senza alcuna vena polemica – seppur ne avrei di materiale – come serva una attenzione diversa nei confronti di quella che è la città più popolosa ed estesa della provincia.

Per intanto il cantiere della SP 197, che tutti noi conosciamo come strada della diga, è divenuto ormai insostenibile. I tempi lunghi dei lavori ed il doppio semaforo stanno letteralmente isolando la parte nord della città e richiedono quindi degli interventi risolutivi. Si tratta di un cantiere importante e necessario, ma la Provincia deve trovare delle soluzioni per mitigare i disagi o per chiudere in tempi record i lavori: ho l’impressione che non si stia facendo né l’una né l’altra cosa. Mi aspetto notizie concrete in tal senso.

Restando alla parte nord della città, continua a rappresentare un pugno allo stomaco l’autovelox sulla Sp. 253 subito dopo Cantinella: una iniziativa tesa solo a fare cassa su una arteria che richiederebbe ben altri tipi di interventi di miglioramento e di messa in sicurezza. Si tratta di un tratto di viabilità utilizzato soprattutto da tanti lavoratori e famiglie per accedere ai luoghi di lavoro oppure ai fondi, che è diventato invece la maggiore occupazione per nostro ufficio del Giudice di Pace. Dal momento che, stando alle ricostruzioni di questi mesi, sarebbe stata una iniziativa avviata (ma mai terminata) dalle precedenti amministrazioni provinciali, cosa aspetta l’attuale Amministrazione a rimuoverlo?

Più in generale, lo stato della manutenzione delle arterie stradali di competenza della Provincia trovo che in quest’ultimo anno sia peggiorato. Non dico solo in termini di bitumazione, dal momento che anche come Comune stiamo registrando numerose difficoltà a causa del maltempo, ma in termini di manutenzione generale e presenza di mezzi e uomini. Nel territorio cittadino scorrono centinaia di chilometri di strade provinciali, tutte estremamente importanti per accedere nei centri abitati, nelle località montane, nelle località rurali, nei centri storici. Per queste arterie serve continua pulizia, manutenzione della raccolta delle acque, manutenzione della segnaletica eccetera.

Mi risulta che lungo il territorio cittadino non ci siano né uomini né mezzi adeguati a questa enorme mole di lavoro, che al contrario stanno effettuando meno interventi di prima. la nostra città, oltre ad un presidio di Polizia Provinciale, necessita di un presidio operativo di uomini e mezzi della Provincia che garantiscano un servizio minimale che in questo momento trovo sia profondamente inadeguato, e ritengo che siano problematiche sulle quali mi aspetto impegni precisi da parte della Presidenza della Provincia prima della stagione estiva.