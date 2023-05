Rinnovo Comitato Provinciale dell’INPS di Cosenza: il nuovo presidente è Vincenzo Grillo

“Si è insediato oggi il Comitato Provinciale dell’Inps di Cosenza – comunica la stessa in una nota – che ha eletto come Presidente Vincenzo Grillo, componente designato dalla nostra organizzazione.

Un riconoscimento all’importante lavoro svolto in questi anni da un sindacalista attento e disponibile, impegnato con incarichi di responsabilità prima nella Federazione del Pubblico Impiego e poi nella Federazione dei Pensionati della CISL, sempre al servizio degli associati”.

“Auguriamo buon lavoro al Presidente, al vice Presidente Francesco Calomino e a tutti i componenti del Comitato, – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario Generale CISL Cosenza – presenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali. Siamo convinti che sapranno dare un importante contributo, nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ai Comitati Provinciali dell’INPS e in più in generale, supportando l’azione di un Istituto che è sempre più centrale per il lavoro, la persona e la coesione sociale dei territori”.