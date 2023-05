Mendicino (Cs), domani inizia “Libri a… Palazzo” con un volume su Italo Falcomatà

Domani inizia “Libri a… Palazzo” con un libro sulla storia di un grande Sindaco calabrese come fu per Reggio Calabria Italo Falcomatà. Riparte così una delle rassegne letterarie più importanti che si svolgono ogni anno in Calabria. Anche in questa edizione un programma ricco di tanti eventi di presentazione di ottimi libri realizzati da illustri scrittori, tra le miglori penne calabresi. Le danze si apriranno domani alle ore 19 nel suggestivo scenario di Palazzo Campagna, nel cuore del meraviglioso borgo di Mendicino.

Il libro sarà quello di Michele Caccamo dal titolo “Italo Falcomatà, un visionario inaspettato” con la prefazione di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci nazionale.

A partecipare all’iniziativa il figlio del compianto Italo, Giuseppe Falcomatà, anch’egli sindaco della città dello stretto. A dialogare con lui Gerardo Mario Oliverio, già presidente della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, parlamentare e sindaco di San Giovanni in Fiore, Sandro Principe, già sottosegretario di Stato, parlamentare, più volte Sindaco di Rende, ed Ernesto Funaro, già assessore e consigliere regionale e sindaco di Campana. Modererà la presentazione il giornalista Francesco Kostner. A fare gli onori di casa il sindaco Antonio Palermo e l’assessore alla cultura Margherita Ricci. A conclusione dell’evento, grazie alla collaborazione con la “Fisar Cosenza”, una degustazione di vini a cura della cantina “Magna Graecia”. Appuntamento, dunque, domani alle ore 18 a Mendicino.