Altomonte (CS), marzo parte in musica a Casa Barbieri: a pranzo e a cena con note e parole d’artista

Identità, amore e musica. È iniziato e prosegue così, con queste parole chiave, la proposta 2023 di esperienze, iniziative ed emozioni enogastronomiche e culturali a Casa Barbieri, nella Città d’Arte di Altomonte.

E marzo esordisce in musica, protagonista di ogni week end. Il primo appuntamento, in programma per domani, domenica 5, è con lo showman cosentino Gianni Addante, che accompagnerà tra note e parole, il momento del pranzo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 13. Per la cena di sabato 18 marzo, invece, si esibirà la magnetica Sonia Tiano.

Febbraio si è chiuso con Istantanee d’Amore, che è stato un vero e proprio successo. Sono oltre 40 le immagini che si sono candidate a vincere il contest promosso dalla Famiglia Barbieri per celebrare il mese dell’amore. E tra tutte, a spuntarla, con oltre 800 like è stata quella proposta da Emanuela Pietravalle, ritratta insieme al suo sposo nel giorno del loro sì ed impreziosita da queste rime: all’improvviso Altomonte si ammantò di stelle e mentre ci avviavamo mano nella mano verso la nostra nuova vita, mi accorsi che la realtà aveva superato ogni mio più bel sogno. Si sono aggiudicati una cena ed un pernottamento nell’Oasi di Pace di Altomonte il cui Centro Storico da prima pagina è stato cornice indimenticabile di molte delle foto inviate dai partecipanti all’iniziativa social, insieme ovviamente all’Hotel – Ristorante, contesto emozionale di tanti eventi sociale con amici e parenti.

E non si fermano mai, Enzo e Patrizia, Laura, Michele ed Alessandra. Che sia nell’Hotel-Ristorante che da oltre mezzo secolo regala sorrisi o negli orti colorati e profumati che si affacciano sul Duomo di Santa Maria della Consolazione; in giro per fiere ed eventi sulla bellezza della biodiversità agroalimentare e del cibo autentico in giro per la Calabria, l’Italia ed il mondo oppure protagonisti di workshop e momenti di formazione in educazione alimentare, dieta mediterranea, accoglienze; nei laboratori di trasformazione dei prodotti stagionali coltivati e raccolti nella propria oasi di pace o nella storica bottega da cui partono online per tutto il globo veri e propri marcatori identitari di questa terra inedita ed inesplorata. Dodici mesi all’anno, sempre ispirati alla natura ed alle tradizioni millenarie della Calabria e del Mediterraneo e in gioco di squadra con la grade famiglia allargata di collaboratori e fornitori che condividono e rinnovano la stessa missione: accogliere, emozionare, costruire opportunità.