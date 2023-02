Carnevale a Trebisacce (CS), grande soddisfazione del Comune: “Grati a tutti i partecipanti”

Non potevamo privare la nostra comunità, soprattutto i bambini, le bambine e le famiglie, della gioia e del divertimento in piazza che i festeggiamenti pubblici per il Carnevale sanno offrire più di altre iniziative. Se ci siamo riusciti, senza dispendio di grandi risorse pubbliche e facendo tesoro dei suggerimenti e dello spirito di collaborazione di tanti e delle associazioni e dei commercianti che hanno aderito, lo si deve proprio al lavoro di squadra ed alla condivisione che come amministrazione comunale abbiamo voluto ancora una volta privilegiare.

È quanto dichiara l’assessore allo spettacolo e grandi eventi Daniela Nigro cogliendo l’occasione sia per ringraziare quanti a vario titolo hanno consentito ed assicurato lo svolgimento di tutte le diverse tappe della manifestazione ospitata nei giorni scorsi in Piazza della Repubblica: la rete commerciale aderente e l’associazione Misericordia, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che hanno assistito nel quadro del piano di sicurezza; sia per scusarsi di qualche disagio determinatosi nel corso delle iniziative e che comunque non ha inficiato il successo e la soddisfazione dei numerosissimi piccoli partecipanti.

Iniziato con una piccola sfilata impreziosita dalla partecipazione delle Nobles Dames di Maria Antonia Bevilacqua e dall’animazione curata da Francesco Maida Eventi e con la partecipazione di Lucia Vito, l’evento si è concluso con la premiazione delle maschere più belle selezionate da una apposita giuria coordinata dalla Pro Loco: al primo posto, la bambina vestita di Crudelia Demon; al secondo posto, la più simpatica, i 2 gemelli vestiti da Tom e Jerry; al terzo posto un ex aequo per il bambino vestito da Blanco e per la bambina vestita da Nuvola.