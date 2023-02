A Corigliano Rossano attività di contrasto al bullismo e cyberbullismo

Sono stati realizzati negli scorsi giorni gli incontri di presentazione del progetto INSIEME CONTRO IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO, alla presenza di una consistente partecipazione degli alunni, genitori e i docenti delle scuole ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSSANO 1, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – ROSSANO III, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS-LC SAN NILO -LA, aderenti al progetto di Corigliano-Rossano.

Durante gli incontri, ai quali hanno preso parte i Dirigenti scolastici, alla presenza dello staff tecnico, sono stati presentati gli obiettivi del progetto che avrà una durata di quindici mesi, le attività laboratoriali che saranno realizzate e consegnati i moduli di adesione. Nei prossimi giorni saranno raccolte le schede di adesione e calendarizzati gli appuntamenti formativi e laboratoriali con alunni, genitori e i docenti delle scuole partner.

Il progetto è stato presentato dalla PRO LOCO ROSSANO “LA BIZANTINA” APS, in qualità di Ente capofila, in partenariato con NUOVA PRO LOCO CAMIGLIATELLO SILANO APS, PRO LOCO PALUDI APS, PRO LOCO DI SAN VINCENZO LA COSTA APS. Altri partner di progetto sono FormAres APS, Associazione IMFORMA, lo staff tecnico di MANI IN ALTO Aps, Pro Loco Corigliano e le scuole ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSSANO 1, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – ROSSANO III, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS-LC SAN NILO -LA.

L’iniziativa è finanziata in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.