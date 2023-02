A Rovito l’incontro-dibattito su bullismo e cyberbullismo promosso dal Kiwanis Club “Città degli Enotri”

“Uniti per dire no al bullismo”: è la frase scritta sullo striscione preparato dagli alunni dell’Istituto comprensivo “Tommaso Cornelio” di Rovito che hanno partecipato all’incontro promosso dal Kiwanis International “Cosenza Città degli Enotri”.

I lavori sono stati aperti da Delly Fabiano, presidente del club Città degli Enotri. “Attraverso il dialogo e il confronto – ha sottolineato il Presidente Fabiano – è possibile arginare due fenomeni, bullismo e cyberbullismo, strettamente collegati tra loro e che sono tra le principali cause di disagio tra bambini e ragazzi . In una società, inoltre, dove i giovani sono sempre più iperconnessi, è necessario aiutare adolescenti e pre–adolescenti a riconoscere le insidie del web, uno strumento che, se correttamente utilizzato, amplia le conoscenze dei nostri ragazzi. Il digitale è, senza dubbio, un’opportunità, ma nasconde anche numerosi rischi per i giovani i quali sono sempre più esposti al cyberbullismo”.

Molto attenti gli studenti che hanno interagito con i relatori dell’incontro, la scrittrice Francesca Librandi, socia del club Kiwanis Città degli Enotri, l’avvocato Maria Federica Diego, chair distrettuale per bullismo e Cyberbullismo. Presenti, inoltre, la dirigente scolastica Rosanna Rizzo e la sua referente del progetto sul bullismo, Maria Teresa Caccuri, che ha curato i rapporti tra la scuola e il club service, e Angela Veltri, membro del consiglio direttivo del Kiwanis, nonché assessore del comune di Rovito. Una giornata importante per i ragazzi che hanno posto molte domande e condiviso le loro riflessioni sul fenomeno del bullismo.

Un incontro molto partecipato che si è concluso con una emozionante canzone preparata dai ragazzi che in coro hanno detto “No” al bullismo.