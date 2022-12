“Clementizia”: pubblicato bando per il concorso di idee a Corigliano-Rossano (CS)

È stato pubblicato sul sito del Comune di Corigliano-Rossano il bando del concorso di idee promosso dall’Amministrazione Comunale per la ideazione e realizzazione di “Clementizia” che si pone come obiettivo finale quello di coniugare il binomio fra la clementina e la liquirizia che rappresentano eccellenze enogastronomiche locali, ed al contempo tradizione ed identità, colori, profumi e sapori inconfondibili ed inimitabili della Sibaritide, un binomio che si fonde in una maschera carnevalesca.

Al concorso possono partecipare, in forma singola o associata, persone appartenenti alle seguenti categorie:

– fashion designer, stilisti di moda con diploma o attestato rilasciato da istituti o università pubbliche/private;

– artigiani del settore della sartoria e della confezione su misura di abbigliamento, regolarmente iscritti alla CCIAA;

– laureati e diplomati presso istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e scuole di

formazione post-diploma o di livello universitario ad indirizzo design e arti;

– studenti regolarmente iscritti alle Università pubbliche o private nelle discipline Design e Arti;

– studenti regolarmente iscritti al liceo artistico ed alle scuole d’arte.

Il progetto di costume di carnevale (bozzetto), eventualmente comprensivo anche della maschera facciale (a scelta del candidato) dovrà essere realizzato su file multimediale oppure su cartoncino formato A3.

La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 11 gennaio 2023.

Di seguito è possibile scaricare il bando https://ift.tt/FzfKXk3