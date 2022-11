A Cerchiara di Calabria il convegno “La Salute non è un gioco”

Convegno “La Salute non è un gioco” organizzato dalla Comunità Terapeutica “Il Mandorlo” di Cassano allo Ionio per il giorno 25 Novembre alle ore 16.00 presso Hotel Villa Santa Maria , Via Nazionale SS92 , 87070 Cerchiara di Calabria (CS).

La Comunità Terapeutica “Il Mandorlo”, attiva da diversi anni sul territorio cassanese, da qualche tempo ha ampliato i servizi all’utenza anche con l’inserimento della diagnosi, la cura e la prevenzione della dipendenza da gioco d’Azzardo.

Il Progetto GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) nasce ad opera dell’ ASP di Cosenza. Il progetto si propone di mettere in atto un articolato programma di prevenzione e cura della Ludopatia attraverso un lavoro di rete con Enti Locali, famiglie, scuole e Privato Sociale.

Le Comunità Terapeutiche si propongono di realizzare il progetto attraverso un percorso semiresidenziale in grado di garantire la presa in carico multidisciplinare del giocatore e della sua famiglia mediante l’impiego di metodologie basate sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Il Progetto “La Salute non è un gioco” sarà presentato nel corso del convegno previsto per il prossimo 25 novembre, al quale parteciperanno, tra gli altri, il Dott. Roberto Calabria, responsabile Serd di Cosenza, la Dott.ssa Maria Francesca Amendola, Coordinatrice programma dipendenze PRP, la Dott.ssa Anna Di Noia, responsabile Serd Corigliano e Trebisacce, la Dott.ssa Carmela Vitale, Responsabile Ufficio di Piano A.T. Trebisacce, il Dott. Roberto Enrico Barletta, Presidente Fondazione “S.Matteo Apostolo”, la Dott.ssa Maria Rita Notaro, Referente GAP – Serd Soverato.

Per la comunità “Il Mandorlo” porteranno i saluti la Dott.ssa Fiammetta De Salvo, Presidente Soc.Coop. Il Mandorlo, l’Ed. Prof. Giuseppina A. Oliva e la Dott.ssa Antonietta Sconza, responsabili del Progetto GAP ed il Dott. Biagio Frasca, Psicoterapeuta, che modererà l’incontro.

L’appuntamento è dunque confermato per Venerdì 25 Novembre 2022 alle ore 16.00 presso Hotel Villa Santa Maria , Via Nazionale SS92 , 87070 Cerchiara di Calabria (CS).