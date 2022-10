La Fondazione “Attilio e Elena Giuliani” organizza a Villa Rendano focus sul dato elettorale e faccia a faccia tra i candidati calabresi

Le analisi dei sociologi della politica Antonio Costabile e Roberto De Luca, e del docente di diritto pubblico Walter Nocito, del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria, saranno al centro dell’incontro sul tema “Politica e società: riflessioni e proposte dopo il voto del 25 settembre”, in programma sabato 8 ottobre, alle ore 17,00, a Villa Rendano.

L’iniziativa, che inaugura una serie di dibattiti sui principali temi del momento, è promossa dalla Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”.

All’evento, che sarà coordinato dal giornalista Antonlivio Perfetti, parteciperanno anche i parlamentari Mario Occhiuto (Forza Italia), Fausto Orsomarso (FdI), Enza Bruno Bossio (Pd), Massimo Misiti (5Stelle), e l’ex consigliere regionale Carlo Guccione.

“Intendiamo sollecitare l’attenzione dei cittadini e delle forze politico-sociali che operano sul territorio”, spiega il presidente della Fondazione Giuliani Walter Pellegrini, “sulle indicazioni emerse dal voto, ma anche per porre l’accento su questioni importanti, a partire dalle incongruenze e dalle distorsioni della legge elettorale vigente, che ha registrato diffuse proteste in ogni parte del Paese. Il nostro auspicio”, conclude Pellegrini, “è che questa iniziativa contribuisca al dibattito in corso, consentendo di individuare possibili soluzioni e concrete proposte in grado di assicurare il pieno rispetto delle prerogative previste dalla Costituzione a favore dei cittadini”.