Cosenza celebra il centenario della nascita di Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, nel terzo appuntamento con Dialoghi al Museo

Il percorso di vita e di fede di Don Lugi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, sarà protagonista del terzo appuntamento di Dialoghi al Museo, domani, mercoledì 28 settembre alle ore 17.30 al Museo dei Brettii e degli Enotri con l’inaugurazione di una mostra dedicata allestita nel Chiostro del museo, a cui seguirà un incontro-dibattito.

La kermesse d’incontri con le comunità religiose presenti in citta, è stata fortemente voluta dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso ed organizzata dal consigliere delegato alle comunità religiose, Francesco Turco in collaborazione con il consigliere delegato alla cultura, Antonietta Cozza. La funzione svolta dalla Chiesa e dalle diverse comunità religiose è ritenuta dal Primo Cittadino di Cosenza, fondamentale in quanto luoghi non solo di identificazione religiosa, ma anche di appartenenza sociale.

“Nel corso dell’iniziaitiva – sostiene il consigliere Turco – nel nome del fondatore di Comunione e Liberazione e Servo di Dio, Don Giussani, racconteremo la presenza del Movimento a Cosenza traslato in opere a servizio dell’intera comunità: dal Banco Alimentare al Banco Farmaceutico, dal Centro Culturale Don Emanuele Ostellari alla Cooperativa “La terra””.

L’iniziativa, coordinata dal consigliere Francesco Turco, sarà introdotta dal responsabile CL di Cosenza, Carlo Trentacapilli, a cui seguiranno i racconti dell’esperienza Ciellina nei contribuiti di Elena Musacchio, Annalisa Filice, Maria Pia Morrone e Gianni Romeo. Concluderà la manifestazione Monica Poletto del Consiglio Nazionale di Comunione e Liberazione. Prima del convegno sarà inaugurata la mostra all’interno del Chiostro del Museo “Dalla mia vita alla vostra” che presenta i tratti fondamentali di Don Giussani, con immagini e brani significativi della sua vita.