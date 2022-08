Il 26 agosto la presentazione del libro “La compagnia del lupo e la quarantesima porta”

Venerdì 26 agosto 2022 alle ore 21:30 a Cleto (Cs) in piazza Aldo Moro, Le Officine Editoriali da Cleto presenteranno il libro dal titolo LA COMPAGNIA DEL LUPO E LA QUARANTESIMA PORTA, dello scrittore di origini lametine Riccardo Cristiano.

L’autore, in un contesto suggestivo quale Cleto, il borgo dai due castelli, dialogherà con Rita Giura, scrittrice e amica dell’autore, che rivela: “Saranno svelati altri retroscena e spoiler riguardante il primo archeo fantasy calabrese, che già da 4 mesi sta riscuotendo un grande successo di vendite e rumors sui social”.

La narrazione del libro è una ricerca di sé, la compagnia dell’amicizia vera, disinteressata, la difesa della propria terra e della natura, ma anche una storia archeo-fantasy che conduce il lettore in un mondo nel mondo. Il personaggio del lupo, il branco che ha scelto di seguirlo nelle sue avventure, rappresentano un passaggio chiave nella vita della storia stessa. Scopriranno così, che non tutto è come appare, dovendosi confrontare e lottare contro chi vorrebbe far prevalere l’interesse di pochi sul bene di tutti. L’ambientazione calabrese, sullo sfondo di Lamezia Terme con le sue montagne, mostreranno all’avventore che si cimenterà nella lettura, ricordi di un tempo che sembrava dimenticato. Dichiara Riccardo: “Questa mia opera è la prima di una trilogia, ogni pagina è nata non solo dalla mia fantasia, ma da sogni, ispirazioni quotidiane e incontri che, di frequente, mi accadono nella mia straordinaria vita. Ringrazio chi parteciperà alla presentazione nella mia Cleto, perché un capitolo del libro è interamente dedicato a questo luogo magico. di questo racconto, nel quale ho volutamente inserito leggende e storie che ho personalmente raccolto e che desidero non vengano dimenticate”. Alla presentazione saranno presenti, il Sindaco del Comune, Armando Bossio, la scrittrice Gisa Guidoccio e l’editore delle Officine Editoriali da Cleto Marco Marchese.

Riccardo Cristiano, laureato in Lettere Moderne, scrive per la testata online Lameziaterme.it ed è Presidente di Liberi.tv. La compagnia del lupo e la quarantesima porta, è la sua seconda fatica letteraria; nata “per caso” da una vicenda personale.