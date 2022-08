Il Premio Ausonia appuntamento in grande crescita

Nato come piccolo evento destinato a riconoscere il talento di attori ed artisti, il Premio Ausonia in questi anni è riuscito a diventare un appuntamento di prestigio che rende Corigliano-Rossano punto di riferimento culturale del territorio e dell’intera regione. E non solo. Si offre un riconoscimento a quella rete imprenditoriale, eccellenze del Made in Calabria, che con passione, impegno e non poca fatica continua a credere nella responsabilità sociale d’impresa, autentico valore aggiunto, per promuovere crescita e sviluppo.

È quanto ha dichiarato Pina Amarelli, presidente del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli intervenendo nei giorni scorsi alla cerimonia di premiazione della 8a edizione di Calici d’Ausonia – sorsi di cultura ospitata nell’Auditorium Alessandro Amarelli.

La Amarelli che ha evidenziato, in particolare, l’apprezzamento per la presenza, tra i premiandi di due rappresentanti del mondo imprenditoriale al femminile, Caterina Celestino della Maison Celestino e Gloria Tenuta, cavaliere del lavoro e AD della Gias Spa, si è complimentata con i destinatari del riconoscimento per l’incisività del loro brand nel far conoscere e apprezzare la nostra terra in tutto il mondo.

Gli altri permiati della serata sono stati Mangiatorella, iGreco, Maccarony Chef, Feudo Liguori.