Sulla Sila una giornata dedicata all’inclusione sociale con l’associazione “Unione è Forza”

“Una splendida giornata trascorsa nell’incanto della Fossiata, località montana immersa sull’altopiano della Sila Grande, per favorire l’inclusione sociale ed i valori della partecipazione democratica, della cittadinanza attiva, della tutela e valorizzazione delle incontaminate bellezze che Madre Natura ci ha regalato. Una domenica nella quale numerosi soci di “Unione è Forza”, veri e unici protagonisti del nostro sodalizio, hanno avuto modo di condividere momenti di gioia e divertimento”.

È quanto dichiara, in una nota, l’Associazione di promozione sociale, culturale e turistica “Unione è Forza”, presieduta da Fabio Pistoia.

“Iniziative spontanee come queste, che nascono dagli associati stessi come occasione di sana socializzazione e propositivo spirito di gruppo, saranno portate avanti, nel prosieguo delle attività, con maggiore vigore e determinazione. Il messaggio che ne deriva – conclude Pistoia – è significativo: una città progredisce anche in virtù dell’edificazione di un tessuto sociale e culturale sempre più aperto e accogliente, caloroso e inclusivo, rispettoso delle libertà di tutti. Unione è Forza, appunto”.