Castrovillari (Cs), al via la prima edizione del “Festival dei quartieri”

L’amministrazione Lo Polito di Castrovillari è già pronta per dare vita ad un nuovo Festival. La manifestazione guarda ai Quartieri ed a ciò che li ha caratterizzati nel tempo e li connota, offrendo accoglienza ed intrattenimento nel periodo estivo.

Lo rende noto l’Assessore al Turismo, Ernesto Bello, che sottolinea la ricchezza e diversità delle proposte per tutti in programma dal 16 luglio al 15 agosto per “promuovere – fa presente – la sana capacità dei castrovillaresi.”

L’agenda viene avviata sabato 16 luglio, alle ore 21,30, presso la Chiesa di San Vito con il concerto di musica popolare di Luca Oliveto e la sua etnic band; martedì 19 luglio , alla Villetta gialla, quella di via Monte Sant’Angelo, sempre con avvio alle ore 21,30 il concerto di musica moderna firmata da Ariainà e Wood’s Way; venerdì 22 luglio, su via Roma, invece, dalle ore 20,00, prenderà vita un Dj set con Fader J for Talent; sabato 23 Luglio, ancora su via Roma, a partire dalle ore 21,30, si proporrà lo spettacolo folkloristico “Castrovillari nella memoria” a cura della Pro Loco; martedì, ancora a partire dalle ore 21,30, nel Chiostro del Palazzo di Città, il concerto di musica d’autore, mentre domenica 31 luglio, dalle ore 21,30, in piazza Matteotti, Matteo Todisco proporrà un concerto giovanile.

Ad agosto gli appuntamenti si ripropongono da martedì 2, su via Muzio Pace, che dalle ore 21,30 vedrà ospiti i Toca Tango, mercoledì 3 agosto, invece, ancora nel Chiostro del Palazzo di Città, a partire dalle ore 21,30, un nuovo salotto di Premio d’Autore; giovedì 4 agosto, dalle ore 20, sul Canal Greco un nuovo appuntamento di Dj set dal titolo A sky full of stars; sabato 6 agosto, poi, a Contrada Cammarata si terrà il concerto di musica popolare dei Castrum Sound a partire dalle 21,30; martedì 9 agosto, invece, sempre alle 21,30, alla “Locomotiva” , in piazza Autostazione, altro concerto di musica folk con Radio Lausberg, ancora con inizio alle ore 21,30; giovedì 11 agosto, al palazzo di città un altro concerto di musica d’autore, sempre alle 21,30 , mentre domenica 14, in contrada Pietà, si terrà il concerto di musica popolare con gli Ethnos, alle 21,30, e il giorno dopo, in occasione del 15 agosto, la tradizionale festa della Madonna della Pietà e la Sagra dell’Anguria per non dimenticare.

“Il festival– aggiunge l’Assessore Bello– attraverso gli eventi, pronti a catturare attenzioni nelle varie aree della città, intende accrescere l’aggregazione e la promozione dell’esistente, trasformandolo in opportunità per abbracciare e presentare istanti legati all’espressività, alla storia, alle consuetudini e tradizioni che gli ambienti veicolano con il coinvolgimento dei residenti”.