Il binomio arte-musica sigla la chiusura dell’anno scolastico all’Istituto “Catanoso- De Gasperi”

È un abbraccio in note quello che fiorisce all’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi” e, nelle sue sfavillanti sfumature, delinea un’atmosfera di pura gioia condivisa. Cuori in festa palpitano durante il consueto concerto di fine anno, ultimo appuntamento di “Facciamoci notaRE- saggi di musica 2022”, in scena lo scorso 8 giugno nell’Auditorium “A. De Gasperi”.

Un’epifania sonora che ha toccato le corde emotive dei presenti, avvalorato dal gemellaggio con l’Istituto “Laureana- Feroleto- Galatro”. Due giovanissime e talentuose orchestre, dirette dai Maestri Roberto Filippo Caridi e Maurizio Managò, hanno sperimentato come la musica sia un terreno di sperimentazione e di crescita, in grado di unire nelle diversità e di regalare un flusso incandescente di emozioni. «Fare rete tra le scuole è una formula vincente che funziona e vorremo proseguire in futuro anche con altre realtà. Tutta la mia stima va al Maestro Managò, mio amico d’infanzia e grandissimo professionista che sta facendo un lavoro incredibile con i suoi ragazzi – spiega il Maestro Roberto Filippo Caridi, direttore dell’Orchestra “Catanoso- De Gasperi”, che durante l’anno scolastico in corso ha ottenuto una serie di importanti riconoscimenti, trionfando in diversi concorsi musicali nazionali – Con tali occasioni gli alunni hanno la possibilità di crescere, condividendo esperienze e repertori differenti. Tutto questo è reso possibile dalla loro dedizione, oltre che dalla professionalità dei docenti Maria Grazia Polimeni, Alessandro Monorchio, Bruno Polimeni che mi affiancano in questo straordinario percorso e dal nostro Dirigente Scolastico Marco Geria, che è sempre con noi». Un’intensa cavalcata musicale siglata dagli alunni degli Istituti Comprensivi “Catanoso- de Gasperi” e “Laureana- Feroleto- Galatro”, capitanati rispettivamente dai Dirigenti Prof. Marco Geria e Prof. ssa Enza Loiero, con un repertorio composito. Una pagina suadente che ha spaziato dal magistrale “Procession of the Gladiator” di Larry Neeck a “Air of Nobility” di James Swearingen, da “Two Colonial Sketches” di John O’Reilly alla celebre colonna sonora di Nino Rota “Il Padrino”, passando per il ritmo dalla reinterpretazione di “Havana” di Camila Cabello.

Un evento ad alte frequenze emozionali, preceduto dall’inaugurazione di due murales, realizzati dagli studenti dell’Istituto reggino grazie al modulo “I colori del mondo”, all’interno del PON FSE – Apprendimento e socialità “Insieme senza barriere”. Due omaggi a grandi e diverse personalità artistiche che esulano ogni spazio e tempo, Leonardo Da Vinci e le sue macchine volanti e il vibrante astrattismo di “Giallo, rosso, blu” di Vasilij Kandinskij. Una riproduzione corale che ha consentito agli studenti della Scuola Secondaria di I grado di sperimentare nuove tecniche artistiche, dal quadrettato, al puntinato e allo spolvero, arricchendo il proprio bagaglio umano e formativo. «Il progetto dei murales è stato un successo sia dal punto di vista didattico, sia come esperienza di gruppo, che ha visto lavorare 23 ragazzi in simbiosi senza mai sovrapporsi, senza entrare in competizione, anzi ritagliandosi autonomamente il proprio spazio e garantendo la buona riuscita del lavoro – racconta il Professore di Arte e Immagine Gianfranco Scafidi, esperto del PON “ I colori del mondo” – Un’esperienza di crescita interpersonale da ripetere assolutamente».