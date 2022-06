Marathon degli Aragonesi: la festa delle ruote grasse inizia domani con tanti eventi collaterali

E’ una festa di sport, ma anche un grande evento di promozione del territorio. La Marathon degli Aragonesi, che ormai si consolida come appuntamento agonistico del Trofeo dei parci naturali, si prepara al debutto della ottava edizione domenica 5 giugno, con partenza dall’area mercatale di Castrovillari.

Ma l’evento diventa un grande attrattore per il territorio e si prepara, con tanti eventi collaterali, ad essere luogo da vivere e gustare per gli atleti, le famiglie al seguito e gli accompagnatori dei circa 450 bikers in arrivo da tutta Italia e a che da Lituania e Malta.

Sabato spazio ai bambini con la prima edizione della Marathon degli Aragonesi Kids, la gara riservata ai bambini dai 7 ai 12 anni, regolarmente tesserati con la Federazione Ciclistica Italiana nelle categorie da G1 a G6. I piccoli atleti potranno partecipare ad una mini gara di mountain bike attraverso un percorso studiato e disegnato ad hoc per loro.

Ma spazio anche alla conoscenza del territorio con le Guide Ufficiali del Parco nazionale del Pollino che sabato 4 e domenica 5 giugno proporranno ai visitatori due escursioni turistiche per approfondire la scoperta della città che ospita la partenza della Marathon.

Sabato 4 il primo percorso partirà da Palazzo Cappelli per andare alla scoperta di storia e monumenti del centro storico della città, attraversando i rioni della “civita”, visitando le tracce storiche più rappresentative. Sempre sabato, invece, dalle ore 20:00 musica live in piazza municipio per iniziare a fare festa con i bikers in arrivo da tutto il Paese. Domenica 5 giugno invece un itinerario con partenza da Piazza municipio condurrà i turisti dal centro cittadino fino al rione medioevale. Per info e prenotazioni delle escursioni: 349 534 6434