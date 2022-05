“Tu per me sei importante”, a Rende la prima festa dell’affido familiare

Sarà l’Auditorium Giovanni Paolo II di Rende ad ospitare, il 4 giugno alle 18, la prima edizione della Festa del “Tu per me sei importante”, una manifestazione voluta dall’associazione di promozione sociale Metacometa per promuovere la cultura dell’affido familiare e far conoscere le realtà di chi ha fatto l’esperienza di accogliere bambini in condizioni di bisogno e fragilità.

Un tema che implica delicatezza, rispetto e un’adeguata preparazione per poter rispondere alle necessità dei minori da parte di coloro che vogliono affrontare questo percorso di condivisione umana e sociale.

Una prima edizione sul territorio calabrese per presentare l’associazione e i suoi compiti e per portare le testimonianze di chi ha già vissuto o sta vivendo questa esperienza, coniugando momenti di intrattenimento e di approfondimento.

La manifestazione pomeridiana sarà preceduta, alle ore 11, dall’inaugurazione della mostra fotografica a tema con gli scatti di Antonella Cunsolo, fotografa e psicoterapeuta. Successivamente, dalle 18 in poi, la presentazione dell’iniziativa a cura di Antonella Costa, coordinatrice del gruppo Metacometa di Cosenza, alla presenza di Franco Corapi, referente per la Calabria della formazione delle famiglie affidatarie.

A seguire le testimonianze di gruppi familiari con pluriennale esperienza nell’accoglienza di minori in affido e la rappresentazione del musical “Anch’io mi chiamo Giovanni”, sulla vita e le opere di san Giovanni Bosco da parte del CGS Life di Biancavilla (Ct), realtà di aggregazione giovanile improntata sul connubio tra arte e fede. Durante l’incontro verrà inoltre presentato l’inno di Metacometa, scritto e musicato da Paolo Scarpino. Le conclusioni dell’intensa giornata saranno affidate a Salvatore Adamo, Presidente di Metacometa APS.

Metacometa APS è una realtà nata in Sicilia nel 1998 con l’obiettivo di dare vita alle cosiddette CFA – Comunità Familiari di Accoglienza, piccole strutture residenziali in seno ad un nucleo familiare per l’accoglienza di 5 o 6 minori, in cui gli operatori assumono funzioni genitoriali e convivono a tempo pieno con i giovani accolti. Negli anni ha ampliato il proprio ambito di intervento e ad oggi è presente su tutto il territorio siciliano, nelle Marche, nel Friuli Venezia-Giulia e in Calabria.

Sul territorio calabrese Metacometa ha trovato terreno fertile e in 5 anni più di 40 famiglie sono state accompagnate nel percorso di informazione all’affidamento. Dieci bambini sono stati accolti in famiglie calabresi residenti a Soverato (Cz), Davoli (Cz), Monte Paone (Cz), Falerna (Cs), Scalea (Cs), Amantea (Cs), Luzzi (Cs), Reggio Calabria, Cosenza e Rende (Cs). In questi territori, l’associazione, oltre ai corsi di preparazione all’affido per single o coppie, ha attivato percorsi di sostegno alla genitorialità delle famiglie.

Dal 2016, inoltre, Metacometa persegue il proprio obiettivo di diffusione della cultura dell’affido attraverso il dialogo costante con le istituzioni territoriali, in particolare con i Tribunali per i Minorenni di Reggio Calabria e Catanzaro.