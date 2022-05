Alla Biblioteca Civica di Rende la poesia “sboccia” in solidarietà

“Fiori di maggio” (florilegio solidale) giunto quest’anno in sesta edizione, è l’evento che avrà luogo alle 17:00 di venerdì 27 maggio presso la Biblioteca Civica di Quattromiglia. Indetta e organizzata dall’Associazione culturale “GueCi”, con il Patrocinio della Città di Rende.

“Fiori di Maggio” è un florilegio solidale che sostiene la Casa Famiglia per minori Santa Lucia-Suore Minime della Passione di N.S.G.C di Bucita in provincia di Cosenza, a cui sarà devoluto parte del ricavato dalla vendita dei volumi. Una preziosa raccolta che include trentatré poesie di Autori provenienti un po’ da tutta Italia, selezionati tra un cospicuo numero di partecipanti, che prenderanno parte all’evento declamando le proprie liriche. Trenta Poeti uniti in un sentimento comune: La bellezza. Perché come scrive John Ruskin “La conoscenza della bellezza è il vero cammino e il primo passo per la comprensione delle cose che sono buone.” All’incontro, che si propone di promuovere la cultura, la poesia, la solidarietà, prenderanno parte i Poeti: Maria Antonietta Abastante (Acquappesa-CS) Lucia Alessandrini ( Iolo-Prato) Daniela Biancotto (Borgo San Dalmazzo-CN) Mariateresa Buccieri (Rende-CS) Epifania Grazia Campagna ( Nissoria-EN) Angelo Canino (Acri-CS) Cesare Castiglione (Rende-CS)Franca Chiappetta (Rende-CS)Albino Console (Praia A Mare-CS) Marinella Cossu (Sagrado-GO) Barbara Di Francia (Piane Crati-CS) Carmine Esposito (Cosenza) Gaspare Falcetta (Santa Ninfa-TP) Mirella Filice (Cosenza) Francesco Fiore ( Rogliano-CS) Antonia Flavio (Cosenza) Romualdo Guida (Pioppi-SA) Anna Francesca La Rosa (Rende-CS) Mario Maio (Cosenza) Antonio Marino (Rende-CS) Antonella Monaco (Cosenza) Maurizio Notti (Cosenza) Giuseppina Palese (Sassari) Annalina Paradiso (Rende-CS) Francesca Patitucci (Salerno) Ma Raja ( Maruggio-TA) Nicolina Ros (San Quirino-PN) Damiano Salerno (Santa Caterina-CS) Giuseppe Salvatore (Casali del Manco-CS) Giovanna Santagati (Bra-CN) Rita Scelfo (Palermo) Antonella Tocci (Rende-CS) Natale Vulcano (Rossano-CS). Il volume, ha fatto sapere la Presidente dell’Associazione Anna Laura Cittadino, è stato inviato a nome di tutti i Poeti selezionati a Sua Santità Papa Francesco.