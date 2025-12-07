“La nave teatro”: il Politeama di Catanzaro apre le sue porte per un’originale visita guidata drammatizzata

Un viaggio dentro il Politeama, un’esperienza unica per scoprire sotto una nuova luce il teatro cittadino e le sue meraviglie. Così prende forma “La nave teatro”, la visita guidata drammatizzata che, per la prima volta, sarà proposta al pubblico nel periodo delle festività natalizie dal 27 al 30 dicembre prossimi.

Un omaggio al genio dell’architetto Paolo Portoghesi che lo ha progettato, per raccontarne la storia, la minuziosa cura, la rilevanza artistica di ogni dettaglio decorativo e la straordinaria importanza architettonica nel campo delle moderne strutture teatrali. Un’occasione anche per riempire il racconto attraverso la recitazione di un attore che è allo stesso tempo, guida, nocchiero e personaggio immaginario. Il visitatore diviene viaggiatore di un sogno, compiendo gli stessi passi di ogni artista sino a che il sipario si apre sulla platea illuminata. Questo progetto nasce da una idea di Settimio Pisano, Direttore Generale del Teatro Politeama, che ha proposto a Giacomo Carbone di immaginare e scrivere un testo per i visitatori del teatro in grado di andare oltre la guida descrittiva per divenire, insieme, drammaturgia. Ne è nata, così, una produzione in collaborazione con Teatro del Carro, e che vedrà protagonista Francesco Gallelli, attore e performer che porta avanti una ricerca sul teatro popolare d’arte e, lo scorso anno, co-fondatore del collettivo artistico Agartha, rivolto alle arti e culture del Mediterraneo.

Sarà possibile assistere alle visite, per una durata di 45 minuti circa, da sabato 27 a martedì 30 dicembre, tutti i giorni alle ore 17.00 e alle ore 19.00, domenica 28 dicembre anche la mattina alle ore 11.00.