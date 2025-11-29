“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
Lo scultore Luigi Verrino visita Palazzo Carratelli Accolto dall’ambasciatore Gianludovico de Martino e dalla moglie Camilla Thompson con la quale si confronta su diverse tecniche artistiche

“È una dimora storica di altissimo pregio, ricca di capolavori d’arte”, è quanto dichiarato dallo scultore Luigi Verrino, subito dopo avere visitato Palazzo Carratelli di Amantea, su invito di  Gianludovico de Martino e della moglie la scultrice Camilla de Martino Thompson. “Un tuffo nell’arte – ha aggiunto Verrino – in un palazzo che dovrebbe essere meta continua di visitatori, in ogni periodo dell’anno”. Lo scultore Luigi Verrino, accompagnato dalla pianista Nina Zhghenti e dal grafico pubblicitario Gisella Bonacci, ha ammirato tutte le opere esposte che rappresentano un patrimonio artistico di grande valenza culturale. Apprezzatissimi i lavori di Camilla Thompson, artista di fama internazionale. Molto interessanti gli scambi sulle tecniche legate alle sculture in bronzo e altri materiali, fra Verrino e Thompson. Ammirazione a conclusione della visita hanno espresso Luigi Verrino, Nina Zhghenti e Gisella Bonacci per come viene tenuto Palazzo Carratelli. Venne realizzato nella seconda metà del ‘400; nel corso dei secoli ha subito importanti trasformazioni. Oggi ospita la  galleria artistica, in passato ospitò uomini illustri, Alfonso II d’Aragona nel 1487, il futuro papa Benedetto XIII nel 1692, e San Nicola Saggio da Longobardi.  Attualmente palazzo Carratelli è conosciuto come una vera e propria fucina artistica, di alta caratura. L’ambasciatore e la scultrice ricambieranno la visita culturale in quanto si recheranno a Catanzaro, alla Galleria Arte Spazio, fondata venti anni fa da Luigi Verrino, che custodisce opere dei più importanti artisti. La presidenza del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, per voce di Luigi Stanizzi, ha sempre rimarcato la formidabile opera di promozione artistica di Luigi Verrino portata avanti da tanti anni, e la sua straordinaria capacità di innescare processi culturali di primissimo piano, che si distinguono per autorevolezza.

