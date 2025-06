Domenica 29 giugno “Walk for the cure” a Curinga: comuni uniti per la prevenzione con Komen Italia

Curinga si prepara a tingersi di rosa, e con essa, un’onda di solidarietà che abbraccerà diversi comuni del territorio. L’edizione 2025 di “Walk for the cure”, la tanto attesa passeggiata organizzata da Komen Italia, per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti riguardanti la lotta contro i tumori al seno, vedrà la partecipazione, oltre del Comune di Curinga, anche dei Comuni di San Pietro a Maida, Maida, ed anche quelli della provincia di Vibo Valentia: Polia, Francavilla Angitola, Filadelfia e Pizzo.

L’evento, che non è una semplice camminata, ma un vero e proprio abbraccio collettivo alla causa della prevenzione e della lotta contro i tumori del seno, si terrà domenica 29 giugno 2025 alle ore 8 in piazza San Giovanni ad Acconia con partenza fissata per le 9 per poi passare dalle Terme Romane e poi all’Hosteria delle Memorie. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale di Curinga ha messo a disposizione delle navette gratuite per ritornare al punto di partenza.

Questa iniziativa, che vede protagonista l’impegno di Komen Italia nel promuovere la salute femminile e sostenere le donne che affrontano la malattia, si configura come un appuntamento imperdibile per l’intera comunità. “L’importanza di eventi come questo – ha spiegato la promotrice della kermesse Wendy Tozzi, presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Curinga – risiede non solo nella raccolta fondi cruciale per la ricerca e i progetti di supporto, ma anche e soprattutto nella sensibilizzazione. Ogni passo, ogni sorriso, ogni maglietta rosa che sfilerà per le strade di Curinga e simbolicamente coinvolgerà i comuni limitrofi, sarà un messaggio forte: la prevenzione salva vite e la solidarietà fa la differenza. La partecipazione di diversi Comuni a questa passeggiata sottolinea l’importanza di fare rete. La lotta contro il tumore al seno non conosce confini: è una battaglia che ci riguarda tutti, e che si vince solo unendo le forze. Sarà un’occasione per incontrarsi, per condividere esperienze, per sentirsi parte di una comunità più ampia che si impegna attivamente per un futuro di maggiore salute e benessere”.

“Invitiamo tutti a partecipare: uomini e donne, giovani e meno giovani, singoli e famiglie – ha aggiunto Wendy Tozzi – uniamoci a Komen Italia in questa passeggiata di speranza. Insieme, possiamo fare passi da gigante verso un futuro in cui il tumore del seno sia sempre più curabile e la prevenzione diventi una priorità per tutti”.