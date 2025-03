Sit-in Piazzetta della Libertà a Catanzaro: “Continua il genocidio, fermiamo lo stato sionista”

Israele, violando il cessate il fuoco, ha ripreso a bombardare sistematicamente la striscia di Gaza, ha ucciso più di 500 palestinesi in meno di 24 ore, di nuovo bambini, donne, anziani mentre dormivano nelle loro tende sulle macerie delle loro case, continuando il genocidio, il tutto nel silenzio e nell’indifferenza più totale dei governi occidentali e media di regime.

Il governo israeliano non ha mostrato in nessun momento la reale volontà di porre fine al genocidio, nemmeno durante l’accordo per il cessate il fuoco, negandolo ripetutamente con il divieto di accesso agli aiuti a Gaza e le operazioni militari in corso in Cisgiordania e in Libano. USA e Israele hanno continuato a colpire non solo la Palestina, ma anche Siria e Yemen, bombardati tutti questa stessa notte.

La Cisgiordania è messa brutalmente a ferro e fuoco in una delle operazioni militari più violente dalla Seconda Intifada, che si sta concentrando nei campi profughi a nord della Cisgiordania, specie a Jenin, Tulkarem, Nablus e Tubas. I palestinesi stanno resistendo contro questa escalation volta all’annientamento, alla deportazione e all’annessione di altri territori.

L’escalation del genocidio, con la benedizione e il sostegno degli Stati Uniti, Unione Europea e dei loro alleati, rivela ancora una volta l’ipocrisia e il cinismo delle potenze imperialiste.

L’Amministrazione Trump, mentre propone la pace in Ucraina, per motivi puramente economici, commerciali e di interessi propri ha dato il via libera alla ripresa del genocidio in Palestina.

L’Unione Europea e il governo Meloni sono esattamente sulla stessa linea con il piano di riarmo da 800 miliardi di euro e l’affiancamento del regime sionista di Israele e filo nazista ucraino.

Non bastava il blocco dei valichi per impedire l’ingresso di beni primari in corso oramai da settimane nonostante gli accordi della tregua avviata lo scorso gennaio.

Il governo italiano persevera con la propria complicità nell’oppressione del popolo palestinese.

– Contro il genocidio in Palestina

– Contro la pulizia etnica

– Contro la complicità e collaborazione internazionale con Israele

– ⁠Contro il sionismo pericolo per la pace in tutto il mondo

– Al fianco del popolo palestinese

Scendiamo in piazza a Catanzaro

📍Piazzetta della Libertà

🗓️ Sabato, 22 marzo ore 18,00