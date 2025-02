A Lamezia Terme un workshop formativo sulla coltivazione della cannabis ai fini industriali. Iniziativa a cura di USIF, NSC e SIULP

Un workshop formativo dedicato alla coltivazione della cannabis ai fini industriali, finalizzato ad approfondire tematiche quali l’attività di controllo inerente alla liceità di coltivazione, il campionamento in campo nelle aziende canapicole, la verifica della documentazione amministrativa e le normative comunitarie e nazionali di riferimento.

A organizzarlo e promuoverlo sono le sigle USIF (Unione Sindacale Italiana Finanzieri), NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri) e SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia).

L’iniziativa si terrà a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, il prossimo martedì 25 febbraio alle 17:00 in via Perugini 1, nella sede del Comune che patrocina l’evento.

Il workshop, che si aprirà con i saluti del sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, sarà tenuto da Augusto Siciliano del Dipartimento di Chimica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Previsti gli interventi degli organizzatori Donato Orlando e Domenico Galeone, rispettivamente responsabile dell’Ufficio Nazionale Organizzazione Speciale di NSC e segretario generale provinciale di NSC Catanzaro, Gianfranco Morabito segretario provinciale del SIULP di Catanzaro e Luigi Gualtieri, segretario regionale aggiunto di USIF Calabria.

L’ingresso è libero.

Al termine dell’incontro, sarà consegnato un attestato di partecipazione.