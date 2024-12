Quarant’anni di tradizione e convivialità: la celebrazione della nascita dell’Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro

In un’atmosfera di magica goliardia, è calato il sipario su quello che può essere definito il “Natale” dell’associazione Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro. Ciò rappresenta, per l’appunto, la data del 28 dicembre, essendo il giorno della nascita di questo antico sodalizio quarant’anni fa (28 dicembre 1984). Nella caratteristica cornice del ristorante “Taverna dei Carbonari”, in Catanzaro – Contrada Barone Corace, e su convocazione del Presidente Francesco Bianco, i numerosi associati-congregari, nella divisa di ordinanza costituita dal “mantesino” rosso, hanno degustato il tradizionale e storico pranzo, rigorosamente a base di Illustrissimo “morzello”, ottimamente preparato per l’occasione dal personale del suddetto locale. La data riveste inoltre una importanza particolare, perché è quella in cui si consente l’ingresso dei nuovi associati, i quali giurano fedeltà al “morzello”, nel rispetto di una data procedura. Dunque, nell’ambito di richieste di ingresso sempre più numerose, i nuovi congregari – Luigi Fabiano, Giovanni Laganà, Pietro Marino, Vitaliano Mongiardo, Giuseppe Pisano, Salvatore Tucci e Carmine Vallone – hanno indossato la divisa d’ordinanza, a seguito di un rito osservato durante lo svolgimento del pranzo stesso. Quindi, con un caloroso applauso i nuovi congregari sono stati accolti da tutti i presenti.

Dopo la giornata di sentita convivialità e lo scambio di auguri, tutti i presenti si sono dati appuntamento ad un 2025 denso di appuntamenti, ma soprattutto, nella speranza, di serenità.