A Lamezia Terme la Mostra Franco Costabile: Ut Pictura Poësis

Si apre lunedì prossimo 30 dicembre alle ore 18:00, presso le prestigiose sale di Palazzo “Greco Stella” in Via Lissania di Lamezia Terme, la mostra collettiva “Franco Costabile: Ut Pictura Poësis”, omaggio alla poesia del grande poeta lametino Franco Costabile – 1924/2024 – che si protrarrà fino al 28 febbraio 2025. La Collettiva, ideata e organizzata dall’Associazione Culturale “Natale Proto” col patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro, è curato dal Prof. Mario Panarello, con la direzione artistica dell’Avv. Tommaso Colloca. Numerosi i prestigiosi artisti coinvolti nell’esposizione: Alberto Badolato, Aquerell, Fabio Butera, Francesco Antonio Caporale, Maurizio Carnevali, Nicola De Luca, Pasquale de Sensi, Fernando Cimorelli, Angelo Maggio, Giovanni Orlando Muraca, Antonio Pujia Veneziano, Antonio Saladino, Francesco Strangis, Sonia Talarico, Gianni Verdiglione, Fiorenzo Zaffina. La mostra corona e chiude in bellezza un intero anno di eventi culturali dedicati al centenario dalla nascita del poeta. La mostra, in particolare, si propone di offrire allo sguardo del pubblico nuovi punti di vista sulla poesia di Franco Costabile, che si rivela essere, con la forza dei suoi versi, un poeta in grado di travalicare i confini della sua terra d’origine; versi che posseggono una valenza e una portata molto più ampie, universali. Infatti, oltre alle tematiche a lui tradizionalmente legate, come quelle della terra natia, della nostalgia del ritorno, del senso di abbandono, le opere presenti nell’esposizione vogliono restituire una prospettiva rinnovata che abbraccia un immaginario poetico sfaccettato, ricco, multiforme, che amplia la sfera dei significati legati alla sua esperienza poetica. In apertura della mostra la presentazione dell’album Rosa/Riviera, progetto artistico-musicale dei musicisti Aquerell e Francesco Maria Strangis, nonchè dell’artista grafico Pasquale de Sensi, con live set introdotto da un talk a cura di Francesco Sacco.