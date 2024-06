Alla scoperta della Calabria con Avis: in Cittadella la tappa finale per il progetto INVERSO

Avis Calabria prosegue il suo percorso inarrestabile. Nella sede della Cittadella Regionale, a Catanzaro, è stata presentata la tappa finale del progetto “Inverso-Dal virtuale al reale”, un documentario – ideato e diretto da Francesco Broso, responsabile comunicazione interna per la sede di Avis provinciale Catanzaro – realizzato per promuovere, soprattutto fra i più giovani, i valori di cui Avis è portatrice.

“Si tratta – ha spiegato Broso – di un viaggio, fra alcune delle tante bellezze culturali e paesaggistiche della regione, per diffondere un messaggio importante: spesso virtuale e reale si confondono, per vedere un luogo lontano non serve spostarsi ma per amare, così come per salvare una vita, occorre farlo nel mondo reale ed è grazie alla donazione di sangue che dal mondo virtuale comprenderemo l’importanza di vivere.”

Presenza speciale quella del Commissario Straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, che ha prestato il suo volto nel lavoro: “Come Film Commission cerchiamo di essere molto vicini anche alle tematiche sociali perché siamo convinti che questo settore sia fondamentale per la crescita del territorio. L’AVIS opera in questa direzione con straordinari risultati e siamo felici di essere al fianco di un’associazione di volontariato cosi prestigiosa e di valore.”

Nell’occasione, il presidente regionale, Franco Rizzuti, ha lanciato la campagna estiva 2024 che riprende il concetto diffuso da Inverso, utilizzando lo slogan ” Go back to the real world and donate blood“, vale a dire “Torna nel mondo reale e dona sangue”

“Auspichiamo – ha affermato Rizzuti – di raggiungere anche quest’anno l’autosufficienza per garantire tutte le necessità provenienti dalla nostra regione. Donare il sangue e il plasma è un gesto semplice ma prezioso che consente di salvare tante vite umane. Siamo felici del lavoro che stiamo svolgendo e del riscontro che stiamo registrando, coinvolgendo maggiormente le nuove generazioni, con un rinnovato senso di unione e sinergia tra tutte le Avis provinciali.”

E’ intervenuto in video collegamento il presidente nazionale AVIS, Gianpietro Briola, che ha espresso un plauso per le iniziative portate avanti in Calabria, sottolineando l’importanza della cooperazione e del crescere insieme.

Hanno preso parola: il componente del Direttivo Nazionale e delegato Progetti Scuola, Domenico Nisticò; il presidente AVIS Catanzaro, Franco Pietro Parrottino; il consigliere regionale, Antonello Talerico; il dirigente della Regione, Salvatore Lo Presti; il videomaker Francesco Parrottino; una delle attrici di Inverso, Daria Mirante Marini.

Il progetto ha visto come partner l’AVIS Nazionale, con il patrocinio gratuito della Regione Calabria, del Dipartimento Turismo e Marketing Territoriale e della Calabria Film Commission.

Il documentario ha visto la partecipazione straordinaria, fra gli altri, del cantautore calabrese, Cosimo Papandrea; del presidente AVIS regionale Lombardia, Oscar Bianchi e del direttore della Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, don Roberto Corapi.