Iscrizioni e corsi totalmente gratuiti per tutti alla “Banda Musicale Giuseppe Cimino” di Cropani

A chiusura della processione della Naca, all’una di notte, il direttore della banda musicale di Cropani maestro Luigi Cimino, ha convocato i musicisti come da antica radicata tradizione. L’incontro del Venerdì Santo si è protratto così fino all’alba del Sabato Santo. Il maestro Luigi Cimino ha tracciato un programma di forte rilancio della “Banda Musicale Giuseppe Cimino”, che ancora una volta spalanca le porte ai nuovi allievi, dai bambini/e ai pensionati/e, che possono iscriversi gratuitamente per imparare a suonare uno strumento musicale, seguiti direttamente dal prestigioso maestro e dai musicisti talentuosi. Dalla bottega musicale di Cropani, ha ricordato Luigi Stanizzi che da anni cura gratuitamente la comunicazione della banda, sono venuti fuori musicisti come

Francesco Cimino (detto Amedeo), Mario Capellupo, Maggiorino Colosimo, Damiano Flecca, Gregorio Sinatora, il cantautore Michelino Stanizzi, impossibile citarli tutti. O che comunque sono rimasti contagiati dall’atmosfera musicale che storicamente si respira a Cropani, come il famoso Gianluca Ruggeri docente di percussioni al Conservatorio di L’Aquila e oggi a Roma all’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia e compositore; il compianto compositore e tastierista Michele Guzzi; il giovane pianista Francesco Grano, prodigio nato a Roma da genitori cropanesi Pino Grano (chitarrista) e Angela Cimino, che sta scalando una carriera prestigiosa nella Capitale e all’estero, onore e vanto anche per il nostro piccolo paese, Cropani. Il padre di Luigi Cimino, Giuseppe, a cui è intitolata la banda che ha diretto dagli anni ’50 in poi, alternandosi con il maestro Antonio Spagnuolo nell’incarico. Una struttura di grandissimo spessore anche sociale ed aggregativo, che ha inciso in modo profondo nella storia del paese. Impagabile il ruolo e la funzione svolti a favore di persone disagiate. Ecco i protagonisti alla processione della Naca di Cropani. Clarinetti: Prof. Gregorio Sinatora, Prof. Antonio Cotroneo, Prof. Rosario Garcea, Prof. Maurizio Augruso, Dott. Guerino Mannarino , Dott.ssa Federica De Fazio, Emanuele Levato, Armando Laporta, Adriano Sinatora. Sassofoni: Luca Laporta, Prof. Luigi Cimino. Luigi Basile, Antonio Mancuso. Accompagnamento ottoni. Corno in mib Basile Michele, trombe in sib: Giovanni Rosa, Vincenzo Murfone, Silvio Laporta, Dott. Michele Guzzetti. Percussioni: Prof. Massimiliano Murfone, Rosario Giannotti, Tonino Tremoliti, Silvio Laporta, Franca Barbara Cimino. Trombe sib: Domenico Dragone, Stefano Olivadese, Pasquale Flecca, Michele Dragone, Francesco Trapasso. Flicornino mib solista: Prof. Michele Travaglia. Trombone Sib: Rocchino Domenico. Flicorno Baritono Sib: Prof. Domenico Patamia. Flicorni bassi gravi: Eugenio Tallerico, Mattia Cubello. La processione ha richiamato il ritorno di tanti emigrati cropanesi; la banda ha eseguito antiche marce che hanno commosso, come sempre, i fedeli accorsi anche dai paesi vicini. Soddisfatto il parroco padre Francesco Critelli. La storica banda musicale di Cropani è un patrimonio che va tutelato e sostenuto da tutti, in particolare dalle istituzioni.