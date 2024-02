Randagismo in Calabria: il 27 febbraio un tavolo di confronto tra l’Asp di Catanzaro e i sindaci del territorio provinciale

Si svolgerà martedì 27 febbraio alle ore 11:30 nella sala concerti del Comune di Catanzaro un incontro sulla problematica del randagismo, tra i sindaci della provincia di Catanzaro e rappresentanti della Azienda Sanitaria provinciale. Il tavolo di confronto è stato convocato, d’intesa con l’ASP di Catanzaro, dal Sindaco della città capoluogo Prof. Nicola Fiorita.

La problematica del randagismo sta assumendo una dimensione sempre più importante, talvolta un’autentica minaccia per la sicurezza dei cittadini come testimoniano le ripetute richieste di intervento. L’incontro è finalizzato a fare rete tra le Istituzioni presenti, definendo le responsabilità e un cronoprogramma di interventi sul territorio per realizzare soluzioni a tutela dei cittadini e nel rispetto degli animali.