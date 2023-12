Domani al Supercinema di Catanzaro “NON CI SIAMO! L’evento dei fuorisede“

Il Supercinema di Catanzaro ospiterà, alle ore 18 di domani, 28 dicembre, l’evento, a ingresso gratuito, “NON CI SIAMO! – L’evento dei fuorisede”, organizzato dall’associazione di promozione sociale “NON”.

Costituita all’inizio dell’estate scorsa, la realtà associativa si è già contraddistinta per aver promosso diversi e partecipati incontri di carattere sociale e culturale su temi strettamente connessi con la realtà calabrese, nel pieno rispetto dello spirito che ha spinto i suoi fondatori a far nascere il sodalizio.

Così, dopo i dibattiti sul marketing territoriale in Calabria, sulla promozione del territorio, sullo sviluppo e sul “non finito calabrese”, l’associazione ha inteso concentrare le proprie forze su una delle principali cause dello spopolamento e dell’impoverimento culturale della Calabria: la fuga dei giovani.

I dati di partenza sono noti ai più: in 10 anni, almeno 92mila giovani calabresi hanno lasciato la propria terra. Ma a voler essere rivoluzionario è l’approccio scelto da NON per affrontare il tema: sul palco del Supercinema, luogo scelto appositamente per inserire nel discorso l’importanza della rigenerazione urbana e della rivitalizzazione dei centri storici secondo progetti a valore culturale e qualitativo elevato, non saliranno politici, rappresentanti delle Istituzioni, presidenti di associazioni di categoria, bensì questi saranno – se vorranno partecipare – parte integrante della platea assieme a tutti gli altri cittadini. A parlare loro dei giovani calabresi costretti a emigrare, spesso impossibilitati a rientrare, saranno proprio alcuni rappresentati della popolazione di Under35 che si è formata fuori regione o è emigrata dopo gli studi in Calabria. Studenti e professionisti, fuorisede e rimpatriati, toccherà a loro raccontare la propria storia per mettere a fuoco le reali e diverse sfumature che portano a emigrare: dalle mancanze lavorative ai deficit del contesto socioculturale.

L’invito è stato rivolto ai rappresentanti della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro, del Comune di Catanzaro, dell’Università Magna Grecia, della Camera di Commercio (CZ-KR-VV), di Confindustria Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

La cittadinanza è invitata a partecipare fino a esaurimento posti.