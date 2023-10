I 10 anni di Avis Catanzaro 2013: premiati oltre 100 donatori

Una vera e propria festa per celebrare un grande lavoro di squadra: è quello che è stato realizzato in occasione del decennale della fondazione dell’Avis Comunale di Catanzaro 2013.

Nella giornata di domenica, dopo il raduno in piazza Matteotti e la Santa Messa celebrata nella chiesa di San Giovanni, si è svolto il convegno nella Casa delle Culture della Provincia.

Ad aprire l’incontro un emozionato presidente dell’Avis Catanzaro 2013, Rocco Quattrocchi, che ha ripercorso il cammino di questi lunghi 10 anni, accompagnato da un video che ha sintetizzato i momenti salienti e le innumerevoli iniziative.

“E’ una grande emozione – ha commentato Quattrocchi – alla presenza di tanti donatori e delle consorelle Avis che hanno tenuto vivamente ad essere presenti al nostro decennale. L’importante traguardo raggiunto è il frutto di passione e sacrifici, condivisi con i miei consiglieri (Guido Scerbo, Maria Primerano, Giulia Clodomiro, Lionello Santoro, Franco Critelli, Rosa Canino, Emilia Lupia, Angelo Marinelli, Maurizio Perri e Luigi Leone) e i validissimi volontari.”

Sono intervenuti il tesoriere Avis Nazionale con delega ai progetti scuola, Domenico Nisticò; il presidente Regionale Avis, Franco Rizzuti; il presidente Avis Provinciale Catanzaro, Franco Parrottino: tutti concordi nel sostenere l’importanza di aumentare sempre più il numero dei donatori, di coinvolgere maggiormente i giovani nell’organizzazione avisina e la necessità di puntare maggiormente sulla donazione di plasma.

La responsabile del Centro Regionale Sangue, Liliana Rizzo, ha espresso i suoi complimenti per l’organizzazione dell’Avis: “Grazie all’Avis siamo riusciti a fare un salto di qualità. Oggi la Regione Calabria può vantarsi di avere delle sedi fisse per la raccolta del sangue. Siamo in grado, ormai, di garantire l’autosufficienza e di soddisfare il fabbisogno dei nostri pazienti. Ora la sfida da vincere è sicuramente quella della raccolta del plasma”.

Presente anche il past president Avis Catanzaro 2013, Flavio Pirrò, e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro, Mario Petrosino.

Oltre 100 i donatori catanzaresi che hanno ricevuto le benemerenze per il loro impegno e costanza nella donazione.

“Siamo una grande famiglia – ha concluso il presidente Parrottino – e continueremo a cooperare con questo spirito, cercando e creando sinergie sul territorio, convinti che solo insieme si possano fare grandi cose.”