Si conclude l’esperienza ‘Estate Ragazzi’ all’Oratorio San Filippo Neri di Lamezia Terme

Si è appena conclusa la straordinaria esperienza dell’Estate Ragazzi dell’Oratorio San Filippo Neri – Parrocchia Santa Maria Goretti VM di Lamezia Terme. Un mese in cui un gruppo di giovani animatori, supportati dal parroco Don Pino Angotti, dalle Suore Francescane Angeline e dagli animatori più adulti, ha deciso di mettersi in gioco e di dedicare il proprio tempo ai bambini del quartiere.

L’Estate ragazzi non è solo puro divertimento ma occasione di crescita in cui ognuno, offrendo il proprio servizio, riflette e condivide con l’altro.

Dal 16 giugno al 14 luglio, le settimane di Grest con attività di laboratorio/giochi di squadra si sono alternate ai tornei di calcio parrocchiale e inter-parrocchiale nel campetto multifunzionale di cui la nostra Parrocchia è dotata e inaugurato recentemente alla presenza del Vescovo Mons. Parisi, fino alla settimana dedicata al programma religioso in occasione della festa patronale di Santa Maria Goretti.

Con l’obiettivo generale di scoprire la bellezza dello stare insieme in uno stile sempre più sinodale e di aiutare i più piccoli a far emergere i propri talenti, l’Equipe di animatori ha proposto come tema dell’Estate Ragazzi la storia de “Il Piccolo Principe”, di Antoine Saint-Exupery, dai contenuti educativi semplici ma profondi come l’andare oltre le apparenze, capire i valori, scoprire l’altro e impegnarsi per l’altro. Dal giorno di apertura, con la proiezione del film “Il Piccolo Principe”, i bambini sono stati accompagnati assieme al protagonista in un lungo viaggio verso altri pianeti, alla scoperta di nuovi amici.

Non sono mancati momenti di formazione religiosa: oltre alla preghiera giornaliera a inizio attività e alla celebrazione della Santa Messa dedicata ai bambini nel giorno della Festa di Santa Maria Goretti, l’Equipe degli animatori ha organizzato e animato una “Veglia sotto le Stelle”, con canti, preghiere, segni e un momento di Adorazione Eucaristica.

L’Estate ragazzi si è infine conclusa venerdì 14 luglio, dopo una prima parte dedicata ai più piccoli con giochi di squadra e un momento conclusivo di convivialità insieme ai genitori, la giornata è proseguita con le finali del torneo di calcio parrocchiale che ha visto coinvolti ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, la premiazione dei vincitori e la degustazione di ottimi panini.

L’iniziativa ha permesso di far scoprire ancora una volta il reale servizio sociale che l’Oratorio può e sa fare, mettendo a disposizione le proprie attrezzature e la propria esperienza educativa. Tutti gli obiettivi sono stati centrati e tutti i ragazzi, animatori e bambini, sono maturati, in una crescita globale in cui la dimensione religiosa è punto d’arrivo di un processo di maturazione, di capacità di riflessione, di incontro e confronto con gli altri, in una parola di «educazione».