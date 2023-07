Panta Festival di Montauro: la terza edizione parte ufficialmente domani giovedì 20 luglio

PANTA, Festival di Arte e Cultura, è ideato dal Consigliere Provinciale Paolo Mattia e da Federico Perreca che ne esercita la Direzione Artistica. La Terza Edizione si apre giovedì 20 Luglio alle ore 18:45 presso il Lido Baia di Atlantide sul Lungomare di Calalunga a Montauro con un dibattito su tematiche sociali e conseguente presentazione di una mostra di illustrazioni.

“Pari opportunità tra Arte e Natura” è il titolo del dibattito aperto tra la Commissione Provinciale Pari Opportunità, Vitambiente e Fondazione Pistoletto per uno sviluppo sostenibile della società e della Natura. Interverranno:

Alle 19:45 l’artista URTO presenterà il suo progetto “Stop Waisting Our Future Present” realizzato in collaborazione con il Terzo Paradiso, Fondazione Pistoletto, in esposizione sul Lungomare di Calalunga dal 20 Luglio al 20 Agosto. Le opere richiamano l’attenzione sul problema del consumo e dello spreco sia materiale che concettuale, invitando a riflettere sul nostro futuro e soprattutto sul nostro presente.

URTO è uno street artist, visual designer ed illustratore eclettico che unisce nelle sue opere writing e mondo figurativo. Sostiene che: <<Agire adesso è necessario, stiamo mettendo tutto nella plastica e soffochiamo come se la Terra fosse chiusa in un sacchetto con poco ossigeno rimanente. Dobbiamo smettere di buttare via cose importanti e dobbiamo aprire queste buste per dare ossigeno alle idee, alla cultura, alla vita>>.

La mostra, visitabile fino al 21 Agosto, è ispirata al concetto del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto il cui simbolo è composto da un infinito a tre cerchi consecutivi: i due cerchi esterni rappresentano le diversità e le antinomie, mentre quello centrale la nuova umanità generata dalla fusione degli altri due.