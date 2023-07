Domani ultimo giorno per ritirare il biglietto della lotteria: in arrivo l’atto finale con il Neshimu Village

#NESHIMU, l’iniziativa promossa dall’associazione Food Centro Storico, dopo aver accompagnato i catanzaresi per una lunga stagione, è alle battute finali.

Si ricorda che c’è tempo sino a domani, lunedì 10 luglio, per recarsi negli uffici di Zero x Centro, siti a Catanzaro in Piazzetta della Libertà n. 2, e ritirare il biglietto della lotteria al costo di € 2 cadauno, previa presentazione della cartella contenente 25 bollini raccolti in queste intensi mesi di eventi.

In palio una Seat Ibiza offerta dalla concessionaria AutoSala e da FCS e molti altri premi messi a disposizione dagli associati.

L’estrazione finale sarà giorno 15 luglio, in piazza Grimaldi, nell’ambito del Neshimu Village, che si terrà il prossimo weekend, i cui dettagli verranno raccontati nelle prossime ore.

Sul sito www.fcscatanzaro.it possono essere consultate tutte le informazioni e il regolamento completo.

L’iniziativa è organizzata con il supporto del Comune di Catanzaro e della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo.