“Cronaca, critica e satira: istruzioni per l’uso”: evento della Camera Penale “Alfredo Cantafora” di Catanzaro

E’ in programma lunedì 10 luglio con inizio alle ore 16, nella sala delle Culture del Palazzo della Provincia, l’interessante convegno dal titolo “Cronaca, critica e satira: istruzioni per l’uso” nel corso del quale verrà presentato anche l’omonimo volume scritto dal prof. Fabrizio Criscuolo e dagli avvocati Vincenzo Cardone e Francesco Verri.

L’evento, voluto e organizzato dalla Scuola Territoriale di Formazione della Camera Penale “Alfredo Cantàfora” di Catanzaro, diretta dall’avvocato Danilo Iannello, avrà come tema principale il ruolo, nuovo e sempre più invasivo, che i media, sia di massa che social, hanno nei diversi settori della società, specie in ambito giuridico, e di come, alla crescita esponenziale della comunicazione di massa, si accompagnino mutamenti sociali che di questo sviluppo massiccio ne sono al contempo causa e conseguenza.

Di certo, il sistema giudiziario penale non immune a tali trasformazioni: di qui la necessità di adeguare l’attuale assetto penalistico a queste continue metamorfosi, specie con riferimento alle ipotesi, divenute sempre più frequenti, di diffamazione commesse a mezzo stampa in senso lato.

Da un lato, quindi, è sempre più avvertita, la necessità di garantire la libera manifestazione del pensiero, attraverso l’effettiva applicazione delle scriminanti del diritto di cronaca, di critica e di satira, dall’altro, però, vi è anche l’esigenza di tutelare l’onore e la reputazione delle persone oggetto delle più svariate pubblicazioni sul web, sui social o nel corso di trasmissioni televisive, che sempre più spesso finiscono per essere il bersaglio prediletto della “giuria presente sul divano di casa” o dei c.d. “leoni da tastiera”.

Di queste e di altre tematiche ne discuteranno la docente di sociologia dei fenomeni politici dell’UMG di Catanzaro, la dott.ssa Lucia Montesanti, il giudice dell’Ufficio Gip-Gup del Tribunale di Catanzaro, la dott.ssa Danila Gilda Romano nonché gli avvocati penalisti Vincenzo Cardone e Francesco Verri, entrambi del Foro di Crotone, autori (unitamente al prof. Fabrizio Criscuolo) del volume “Cronaca, critica e satira: istruzioni per l’uso. Linee guida per giornalisti, creator digitali e utenti della rete”, da cui ha preso spunto il titolo del convegno. Gli avvocati Cardone e Verri, quindi, illustreranno i contenuti del volume, con particolare attenzione alla tematica dei controlli sulle testate giornalistiche, sui blog e sui forum, nonché al tema della diffamazione ai tempi dei social e dei processi show.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Angela La Gamma, penalista e componente della locale Camera Penale, mentre gli indirizzi di saluto saranno a cura del Presidente della Camera Penale “Alfredo Cantàfora” di Catanzaro, avv. Valerio Murgano, del presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Vincenzo Agosto, e del Responsabile della scuola territoriale di formazione della locale camera penale, Avv. Danilo Iannello.