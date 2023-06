Catanzaro: martedì 27 giugno il movimento politico-culturale “Nuova GENESI” si presenta alla città

“Martedì 27 Giugno, con inizio alle ore 17,00, presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, il Movimento Nuova GENESI – comunica lo stesso in una nota – si presenta alla Città ed ai catanzaresi.

Prima dell’evento, intorno le 16,45 circa, si terrà una breve conferenza stampa nel corso della quale i giornalisti presenti potranno dialogare e confrontarsi con il direttivo della neonata formazione tanto sui motivi ispiratori che hanno portato alla nascita di questo Movimento Politico, quanto sugli obiettivi ed intenti/iniziative in cantiere dello stesso e di cui, attraverso la comunicazione agli Organi d’informazione, si darà di volta in volta e per tempo notizia”.