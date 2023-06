Trame Festival, al via l’anteprima con due mostre temporanee

Eccezionalmente quest’anno la dodicesima edizione di Trame Festival è preceduta da una giornata d’anteprima, domani martedì 20 giugno, che prevede a partire dalle 19 l’inaugurazione presso Palazzo Nicotera delle mostre temporanee: Una vita contro la mafia, a cura di Istituto Superiore Einaudi-Molari di Rimini in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini ed il Comune di Rimini, e A Testa Alta, mostra dedicata a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa, a cura della Camera dei Deputati.

Immediatamente a seguire, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il festival accoglie l’incontro Agire l’accoglienza, presso Piazzetta San Domenico, con la partecipazione di Don Giacomo Panizza (Comunità Progetto Sud), Hafsa Abdulahi (testimonianza), Giulia Cicoli (Still I Rise), Silvio Messinetti e Claudio Dionesalvi (Il Manifesto) ne parlano con Valentina Stella e i giovani della città. L’evento si svolge in collaborazione con il Movimento Umanità In Ricerca promosso da Associazione Comunità Progetto Sud (SAI Ordinari e Minori Lamezia Terme – SAI Ordinari Miglierina), Pax Christi-Punto Pace Lamezia Terme, AGESCI Zona Reventino, Fondazione Trame, InRete Cooperativa Sociale (SAI Ordinari e Minori Lamezia Terme – SAI Ordinari Miglierina), MASCI Zona Reventino, Progetto Policoro Diocesi di Lamezia Terme, Associazione ARCI Lamezia Terme/Vibo Valentia, Arci Servizio civile Lamezia Terme/Vibo Valentia, Associazione Mago Merlino, Azione Cattolica Diocesi di Lamezia Terme, Open Space APS, Movimento ICICA.

Al termine live painting a cura di Movimento Icica e intrattenimento musicale con Nimby e Nicholas Gaisie Princewil.

La giornata di anteprima si conclude alle 21 con la proiezione della pellicola vincitrice del “Nastro della Legalità – Grandi Serie 2023” Tutto per mio figlio, assegnato in collaborazione con SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinema e Trame.Festival nell’ambito della 78° edizione dei Nastri d’Argento.