Coppa Città di Catanzaro Auto Storiche: ordinanza traffico per sabato e domenica

In occasione della XXXI Coppa Città di Catanzaro Auto Storiche, prevista nel fine settimana in città, la Polizia locale ha diramato un’ordinanza che disciplina la circolazione.

Domani sabato 10 giugno, dalle ore 15 alle 19, divieto di sosta in Piazza Garibaldi; sarà consentito il transito su Corso Mazzini, da Piazza Garibaldi a Piazza Rossi, alle auto storiche per le prove di regolarità; dalle 20.30 alle 24 divieto di sosta con zona rimozione in Piazza Rossi per consentire lo stazionamento delle auto storiche.

Domenica 11 giugno, dalle ore 8 alle 19, divieto di sosta in Piazza Rossi e Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Rossi e l’intersezione con Scesa Cavour; dalle ore 9 alle 12, divieto di transito su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e scesa Cavour per consentire la seconda prova di regolarità; dalle ore 10 alle 13 viene divieto di sosta con zona rimozione nell’area ex Teti.