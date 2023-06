“SPAc Festival”: conto alla rovescia per il primo fine settimana di danza, musica e teatro. Si parte il 9 giugno da Badolato con il concerto di Anita De Luca

È tutto pronto per il primo fine settimana dello SPAc Festival, il South Performing and Acting Festival – Giornata nazionale dell’attore – X edizione, dedicata alla memoria di Pino Michienzi, organizzato dalla compagnia Teatro del Carro in collaborazione con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni. Venerdì 9 giugno inizierà infatti il primo dei tre fine settimana previsti dalla rassegna che offriranno al pubblico per ciascun weekend un momento di danza, uno di musica e uno di teatro, ogni settimana in una località diversa della costa jonica.

La prima tappa del viaggio di SPAc si terrà a Badolato marina: il primo appuntamento sarà venerdì 9, appunto, al Teatro all’aperto di Villa Collina con il concerto “Anita unplugged” con Anita De Luca (voce, chitarra acustica e stompbox) e Marco Bertino (chitarra elettrica ed effetti). Cantautrice, produttrice, musicista e ingegnere del suono, laureata al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, Anita De Luca ha iniziato la sua carriera nel 2008 esibendosi in vari locali della Sicilia, per arrivare poi a suonare in giro per l’Italia e in Europa. Oggi dà vita a nuovi suoni e nuove canzoni nel suo studio di registrazione, luogo in cui lavora per due etichette discografiche indipendenti.

Sabato 10 giugno, SPAc ha in programma un appuntamento con la danza al Teatro Comunale, con la performance “Superstite” con coreografia e danze eseguite da Lucia Guarino. Superstite è una riflessione su ciò che rimane dopo una mutazione, un cambiamento, un evento intenso e si fa carico di una storia che a tratti appare sbiadita o mutilata. Un corpo solo, da solo, esplora le infinite declinazioni del “vuoto che resta”, un continuo riassestamento nel vuoto, vero spazio vitale, come tensione a un possibile esserci.

A seguire ci sarà il Dopofestival, con il Dj set di Boss Playa.

Domenica 11 giugno, sempre al Teatro Comunale, sarà il turno del teatro con lo spettacolo “Radio Clandestina” di Ascanio Celestini. Prodotto da Fabbrica srl, lo spettacolo parte dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è già stato eseguito”, vincitore del Premio Viareggio: racconta dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, una storia che comincia alla fine dell’Ottocento, quando Roma diventa Capitale, continua fino all’occupazione nazista che non finisce con la liberazione di Roma. È la storia degli uomini sepolti da tonnellate di terra in una cava sull’Ardeatina e delle donne che li vanno a cercare, delle mogli che lavorano negli anni ’50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano. È una storia che ci hanno fatto conoscere in maniera confusa: Celestini cerca in questo monologo di raccontarla, dando voce a chi finora ne ha avuta troppo poca.

Ricordiamo che lo SPAc Festival – Giornata nazionale dell’attore è realizzato con il patrocinio della Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Badolato (Cz) e Roccella Jonica (Rc), e cofinanziato con risorse FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura e Otto per mille Chiesa Valdese.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.15.

Biglietti | Unico € 8,00 | Under 19 € 3,00

Biglietti Radio Clandestina* | Intero € 12,00 | Under 30/Over 65 € 10,00 | Under 19 € 3,00

Abbonamento 3 spettacoli a scelta |Unico € 18,00

Abbonamento full 9 spettacoli |Unico € 48,00

Info e prenotazioni

348.31.25.747 340.82.02.119

spacfestival@gmail.com

prevendite online www.diyticket.it