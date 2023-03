Il 9 marzo a Catanzaro l’evento “COVID19: 9 marzo 2020/9 marzo 2023 Guardiamo al passato per preparare il futuro” 

E’ in programma giovedì 9 marzo, alle ore 17, presso l’Auditorium BCC Centro Calabria, situato presso il Centro Direzionale di Germaneto, l’evento dal titolo “COVID19: 9 marzo 2020/9 marzo 2023 Guardiamo al passato per preparare il futuro” organizzato dalla sezione provinciale di Catanzaro dell’ANSMI (Associazione Nazionale Sanità Militare) e dal Circolo di Catanzaro 1871.

A tre anni di distanza da quella sera del 9 marzo 2020, quando alle ore 21, in diretta tv, l’allora Premier, Giuseppe Conte, annunciava agli Italiani l’inizio del lockdown, le due associazioni hanno inteso organizzare una tavola rotonda di alto spessore, con la partecipazione di Autorità militari e religiose

“Sarà un’occasione – ha spiegato il presidente della sezione provinciale dell’ANSMI, Giovanni Petracca – per ritrovarsi insieme a fare il punto su ciò che è stato e, soprattutto, per conoscere lo stato dei fatti su una vicenda che, giunta imprevista, ha evidenziato le carenze di un sistema, oggettivamente, impreparato ad un evento di portata mondiale. Non vi è alcuna certezza che tali eventi non si ripetano nel futuro. L’ANSMI, in ossequio alle finalità dell’associazione, con questo incontro offre una occasione imperdibile, agli operatori del settore, ai volontari ed ai comuni cittadini, per riflettere su quanto è stato fatto e su come fare per essere pronti in caso di nuove calamità”.

“L’evento, al quale parteciperanno le Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma ed i Club service cittadini – ha aggiunto Petracca – è organizzato grazie alla fattiva ed essenziale collaborazione della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Banca Centro Calabria. Un particolare ringraziamento va al direttore dell’Istituto di credito, dott. Giuseppe Spagnuolo, ed alla ICOM srl con in testa l’Ing. Floriano Noto”.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente del Circolo di Catanzaro 1871, notaio Paola Gualtieri, l’introduzione sarà a cura del Presidente della sezione provinciale dell’ANSMI. Cap. Medico Dott. Giovanni Petracca.

Seguirà la Lectio Magistralis del Ten. Gen. Antonio Battistini, Consulente Sanitario del Comando Operativo di Vertice Interforze e referente della Regione Calabria per le maxi emergenze. Prima delle conclusioni del Presidente Nazionale ANSMI, Ten. Gen. Francesco Tontoli, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, procederà alla benedizione della targa della sezione ANSMI di Catanzaro, intitolata al Ten. Gen. Rodolfo Stornelli, già Direttore dell’Ospedale Militare di Catanzaro.