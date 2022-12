Lamezia Terme: serata di beneficenza a favore della Susan Komen G. Italia

Grande successo per il CHRISTMAS PARTY 2022 la serata-evento “in rosa” organizzata ed ideata dalla RSVP Comunicazione, agenzia fondata dai lametini Antonio Raffaele ed Elena Vera Stella, a favore dell’organizzazione Susan G. Komen Italia, rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Graziano, basata sul volontariato, che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno. I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento di nuovi programmi sul territorio che prevedono prestazioni mediche ed esami diagnostici gratuiti per facilitare la diagnosi precoce dei tumori ginecologici e del seno, nonché consulenze nutrizionali rivolte a tutti, finalizzate all’adozione di stili di vita il più possibili sani e corretti. Un’iniziativa straordinaria che coniuga la cultura e la bellezza con la salute e la prevenzione oncologica.

La serata si è svolta presso il THotel di Lamezia Terme con una cena placeè ed una lotteria con tanti premi offerti da realtà locali e non solo. La Dott.ssa Graziano ha illustrato le finalità dell’organizzazione e la grande risposta del territorio nel suo sostegno. Inoltre ha evidenziato come di tumore al seno oggi si guarisce soprattutto grazie alla prevenzione. Tantissimi gli ospiti che hanno preso parte alla serata evento, una buona occasione per stare insieme, per trascorrere una serata prenatalizia all’insegna della beneficenza e del cuore.