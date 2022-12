Lamezia Terme: domani la presentazione del “Festival del Turismo Sostenibile”

Si terrà domani mattina, sabato 17 dicembre, alle ore 11 presso il Caffè Letterario all’interno del Chiostro di San Domenico, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del “Festival del Turismo Sostenibile”, finanziato dalla regione Calabria ed in parte, dal comune di Lamezia Terme.

La manifestazione che rientra tra quelle ammesse dalla Regione Calabria all’interno del Progetto “Grandi Eventi”, all’ambito 1 – Azioni di Comunicazione Promozione e Marketing, PAC CALABRIA 2007-2013, è stata organizzata dall’associazione di promozione culturale, musicale “Eventi” aggiudicatrice dell’indagine di mercato esplorativa prima, e della successiva procedura negoziata, indetta dal settore promozione e valorizzazione del patrimonio del comune di Lamezia Terme.

Il festival, definito nei suoi dettagli grazie al costante dialogo e supporto dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme, si terrà in città, dal 18 al 20 dicembre e si svilupperà quale occasione di promozione culturale del cibo, tratto identitario della nostra tradizione territoriale, declinandosi come scientifico approccio all’alimentazione, strumento di conoscenza, prevenzione, cura, sapore e colore.

Saranno diversi gli attori che saliranno sul metaforico palcoscenico del festival, con la regia affidata agli addetti ai lavori, associazioni, chef, all’interno della cornice della suggestività storica e naturale della città di Lamezia Terme, il tutto scandito da musica e sorrisi. Partner di eccellenza in tale direzione, sarà la Società Italiana per la Promozione della Salute che ne ha pienamente sposato la mission di una Calabria Straordinaria che diviene sostenibilità in tutte le sue forme, partendo dalle eccellenze gastronomiche, ambientali, artistiche e culturali, della città di Lamezia Terme.

Durante la conferenza stampa saranno svelati gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione e ne saranno presentati contenuti e dettagli organizzativi.