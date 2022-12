Anche l’Arci Catanzaro aderisce allo sciopero generale

Arci Catanzaro aderisce allo sciopero generale promosso da Cgil e Uil per il 12 dicembre.

“Esprimiamo forti criticità rispetto alla manovra finanziaria del Governo Meloni che mortifica il Mezzogiorno e non interviene a tutela delle fasce deboli della popolazione.

A colpi di slogan e senza una visione di insieme. Una manovra che penalizza i giovani e alimenta ulteriore disagio socio economico.

Saremo anche noi in piazza il 12 a sostenere uno sciopero necessario per far sentire forte anche la nostra voce al fianco delle forze sindacali che lo hanno promosso”.

Lo comunica in una nota Rosario Bressi, presidente Arci Catanzaro.