Lamezia, sabato al Chiostro presentazione del libro “Il buio dell’anima” di Vincenzo Caserta

Sabato 29 ottobre alle ore 18 presso il Chiostro San Domenico presentazione del libro “Il buio dell’anima” di Vincenzo Caserta, edito da Calabria Letteraria Editrice. All’iniziativa parteciperanno la senatrice, Tilde Minasi, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, il Sacerdote Michele Cordiano della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati, Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, l’autore, Vincenzo Caserta. Saranno inoltre presenti, Sua Eccellenza, Serafino Parisi, Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, Teresa Bambara, Assessore al Welfare del Comune di Lamezia Terme e Giuseppe Apostoliti, Presidente del Forum del Terzo settore, provincia di Catanzaro. L’incontro sarà moderato dallo scrittore e giornalista, Antonio Cannone.

“Il buio dell’anima” è un libro scritto col cuore. E non è una frase fatta. Il cuore di un padre che ha perso il figlio giovane; il cuore di chi ha dedicato la propria professione agli altri operando nel sociale e per la comunità. L’autore ripercorre la propria vita, dalla giovinezza fino agli anni in cui è stato uno dei pilastri del Dipartimento Servizi sociali della Regione Calabria. Un punto fermo di un settore fondamentale per lo sviluppo delle politiche sociali calabresi. Nel volume si intrecciano le vicende di Vincenzo con i luoghi della sua infanzia. Le scelte professionali, la famiglia, le passioni giovanili. La devozione e gli incontri con Natuzza Evolo e poi la scomparsa di Davide. Un’autobiografia particolare nella quale l’autore sintetizza con spontaneità, attraverso brevi racconti, alcuni momenti vissuti della sua vita. Un puzzle di ricordi, di relazioni e di affetti.