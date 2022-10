Catanzaro, prevenzione al tumore: inaugurata la “Panchina rosa” in piazza Garibaldi

Inaugurata la “Panchina rosa” in piazza Garibaldi. L’iniziativa nasce da un’idea di Limt Catanzaro ed è finalizzata alla sensibilizzazione in occasione del mese della prevenzione contro il tumore al seno. Presenti anche la vicesindaco, Giusy Iemma, e il presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco. Entusiasta la presidente di Lilt Catanzaro, Concetta Stanizzi: “L’installazione della panchina rosa è finalizzata a ricordare a tutti quanto sia importante fare prevenzione, specie nelle donne. Il motto che abbiamo voluto utilizzare è proprio “Prevenzione: la migliore amica di ogni donna”. Siamo molto contenti di come si sia concretizzata questa collaborazione tra la nostra associazione, da sempre attenta alla lotta ai tumori, e l’amministrazione comunale di Catanzaro, che ha dimostrato in maniera fattiva e rapida la propria sensibilità e cura verso un tema di così grande attualità”. Per l’anno 2022, vista la crisi energetica, il simbolismo della Lilt si è tradotta con l’installazione delle panchine rose, mentre negli anni scorsi venivano illuminati alcuni edifici comunali. La collaborazione tra Lilt e Comuni è anche siglata da un protocollo con l’Anci.

“Quello di oggi è un importante messaggio che lanciamo alla cittadinanza: dobbiamo puntare sulla prevenzione, perché solo così è possibile affrontare la tematica dei tumori e delle malattie in genere. Una buona sanità deve occuparsi di questo: sensibilizzare. Inoltre, oggi a vincere è la sinergia tra un’associazione, la Lilt, e il nostro ente. Segno che, quando c’è la volontà, si possono ottenere risultati concreti e utili per la comunità”.