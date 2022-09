Appuntamento l’11 settembre al lungomare di Squillace (CZ) con “Ti suono un libro”

Nuovo data per “Ti suono un Libro“, l’appuntamento dedicato alla lettura di libri inseriti in Ondarock Green&Cult” il programma stilato dall’associazione La Rete per il 2022.

Protagonista della serata sarà “L’Arca di Mosè”, pubblicato da Antonio Mario Sestito nei mesi scorsi, discuteranno insieme all’autore il giornalista Domenico Marcella e la professoressa Barbara Pasqua, la lettura dei brani sarà accompagnata dalle canzoni suonate da Vincenzo Tropepe, lo stesso Tropepe, figura storica del blues in Calabria, si esibirà in un live solo per concludere la serata

“L’arca di Mosè” è il racconto, del Vecchio Testamento, fatto in prima persona dai protagonisti che si susseguono lungo il viaggio verso la terra promessa, tra questioni ed intrighi in un sorprendente dialogo con il lettore-scrittore, ma la Bibbia è stata anche fonte di ispirazione per il blues e per tanti cantautori statunitensi, da Bob Dylan a Bruce Springsteen da Johnny Cash a Patt Smith senza dimenticare gli irlandesi U2

Appuntamento domenica 11Settembre alle ore 19,00 nella zona del palmeto del lungomare di Squillace lido gestito dall’ASD COPA BAY SURF.