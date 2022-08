La città di Catanzaro una delle tappe della corsa di beneficienza “La Diagonale”

La città di Catanzaro è una delle tappe della corsa di beneficienza “La Diagonale”, la staffetta di oltre 3000 km che si concluderà sull’Etna. Si tratta di un percorso che attraversa l’Italia e che oggi percorrerà le strade del capoluogo grazie alla partecipazione delle atlete e degli atleti della ASD Correre Insieme, il sodalizio catanzarese dedito alla charity utilizzando la corsa come momento di aggregazione.

La tappa calabrese partirà dal Lago del Passante, si svilupperà da Catanzaro per poi concludersi stasera a Soverato. Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’acquisto di protesi per ragazzi amputati.

L’evento è accolto con entusiasmo da parte del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e l’assessore allo Sport, Nino Cosentino. “Si tratta di un’iniziativa speciale e la accogliamo a braccia aperte. Per sua natura lo sport è prezioso e fa crescere le comunità che lo vivono. Ma è ancora più bello e importante quando riesce a trasformarsi in un momento di solidarietà e vicinanza: grazie all’Asd Correre Insieme per aver reso possibile questo risultato e per la sua generosità nei confronti dei ragazzi amputati”, ha dichiarato l’assessore Cosentino.